‘In Hank moet je moeite doen om niet geaccepteerd te worden’

Uniek inkijkje Help, de helikopter zinkt: een ontsnap­ping met survivalex­perts van Defensie

11:06 GILZE-RIJEN - De survivalschool op vliegbasis Gilze-Rijen leert piloten te overleven als hun helikopter of vliegtuig neerstort. Tijdens de dunkertest moeten ze zich onder water zien te bevrijden. Voor het eerst in vele jaren mag een burger, verslaggever Berry van der Heijden, deze spectaculaire oefening uitvoeren. ,,Wat als ik water in mijn longen krijg?’’