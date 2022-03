In Gilze en Rijen valt echt wat te kiezen, grote verschillen tussen partijen

Parkeren op de Markt, 30 km in alle wijken en een Amerstad aan de Biesbosch: dit zijn de ideeën van politiek Geertrui­den­berg

RAAMSDONKSVEER - Nog meer woningen voor eigen inwoners, een beloning voor het vergroenen van je tuin en wel of niet parkeren op de Markt van Geertruidenberg? Over dat laatste valt vuurwerk te verwachten in de nieuwe raadsperiode. Verder is het zoeken naar de verschillen. Een greep uit de verkiezingsprogramma’s.

