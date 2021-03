In Gilze en Rijen is de VVD met afstand de grootste

D66 is ook hier de nummer twee maar met 13,5 procent is het verschil met de VVD groot. De PVV, het CDA, de SP en GroenLinks zakten weg. Ook in Gilze en Rijen ruime winst voor Forum voor Democratie (5,2 procent van de stemmen).

Historie

In 2017 werd de VVD ruim de grootste in Gilze en Rijen, maar de overwinning was minder groot dan in andere (West-)Brabantse plaatsen. Bijna 24 procent van de kiezers ging toen voor Mark Rutte. De PVV en CDA volgden met rond de 14 procent. De opkomst in Gilze en Rijen lag in 2017 op 81,2 procent.