In een rolstoel ervaren hoe het is om te stemmen in de gemeente Drimmelen

De schuine loopplank maakt het moeilijk om het stembureau in de brandweerkazerne in Lage Zwaluwe binnen te komen. Ook is de parkeerplaats eigenlijk té smal”, zegt Els van de Made uit Made. Zij controleert namens Woon Welzijn Zorg de toegankelijkheid in de gemeente Drimmelen. Voor deze klus heeft ze wethouder Lieke Schuitmaker gevraagd om mee te kijken. Om zelf te ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten.