In Dongen is het al kerstmis: 'Ieder jaar groter en gekker'

Buiten schijnt een warm septemberzonnetje, terwijl binnen niet genoeg nepsneeuw kan worden aangesleept. De geur van vanille en hout komt je tegemoet. Overal schitteren lampjes, hangen kristalletjes en kijken rendieren je aan.



"We zijn in juni begonnen met de opbouw van de kerstshow. Hiervoor is een tent van 800 vierkante meter aan het pand geplaatst. Zo is er extra ruimte en hebben de klanten geen last van de opbouw”, vertelt Jon van der Avoird (25) uit Breda.

Hij is de derde generatie in lijn die werkt in het familiebedrijf aan de Heistraat in Oosteind. Samen met drie teamleden coördineert hij de opbouw van de kerstshowroom. "In januari kijken we bij leveranciers naar de trends en rond februari plaatsen we de bestelling. Dan gaat de focus naar het voorjaar en vanaf juni is het alweer tijd voor kerst”, legt Van der Avoird uit.

Bart Damen (50) is een van de opbouwers. Hij werkt vijftien jaar bij AVRI en ziet een grote ontwikkeling. "Toen ik hier begon was het simpel. Ik plaatste een houten wand en zette er een kerstboom voor. Dat was dan de showroom voor kerst. Nu wordt de grens steeds verlegd. Ieder jaar wat groter en gekker."

Efteling

Damen werkt aan een nieuwe attractie. Een replica van de bekende Aquanura watershow van de Efteling. "Het is één grote puzzel. De elektricien is al weken bezig. De muziek moet nog worden afgestemd op de fonteinen. Het zorgt voor de nodige spanning.”

Fabiola van Erp (25) uit Raamsdonksveer is een van de zes dames die fulltime werkt aan de inrichting van de showroom. Zij heeft de opleiding vormgeven, ruimtelijke presentatie en communicatie gevolgd en werkt nu zes jaar bij AVRI.

Volledig scherm Kerst bij tuincentrum AVRI in Oosteind 2017 © Cobine Van Der Louw

"Per boom ben ik zeker twee dagen bezig. Ik vind het leuk om te doen. Lekker priegelen.” Nog tips? Van Erp: "Vergeet niet de onderkant ook leuk af te werken. Een juten zak met houtblokken, kussentjes of andere decoratie maakt het af.”

Trends

De showroom is onderverdeeld in zes thema’s met ieder de trends van dit seizoen: wintersky (ijzig wit met blauw), grand café (traditioneel met ruitjes, geel, groen en rood), extravagant (kitsch met veren en diepblauw), natuur (groen, bruin en houtelementen), christimasfun (auto’s, rood, wit, blauw) en atelier (metaal, industrieel met wit en zwart). Iedere ruimte heeft twee voorbeeldbomen. Van Erp: "We hebben laatst een boom berekend. Alles bij elkaar hing er voor vierduizend euro in.”

Een lachende Van der Avoird: "Je mag tegenwoordig niks meer van de boom zien. Nouja, de vorm nog wel. Maar de showroommodellen zijn niet de standaard voor thuis. Ze hoeven niet zo vol.”

Natuur

Volgens Van der Avoird is dit jaar natuur dé hoofdtrend. Ook zijn mini-lampjes (microverlichting) helemaal in. Verder moet iedereen een notenkraker pop in huis halen.

Opvallend is dat er geen kerstmuziek klinkt. "Dan worden we helemaal gek. Straks werken we maandenlang in die muziek. Nu nog even niet.” Dus je bent het nog niet zat? "Echt niet. Het is en blijft mijn favoriete periode van het jaar. Als driejarige hing ik in de winkel al kerstballen op.”

Zaterdag 14 oktober is de officiële opening van de kerstshow.

Wintersky; wit met oudroze elementen.

Christmasfun; rood, wit en blauw.

Volledig scherm Kerst bij tuincentrum AVRI in Oosteind 2017. © Cobine Van Der Louw

Natuur met groen en hout.

Micro-verlichting kan naast de boom ook gebruikt worden bij kunsttakken, dienbladen of bloemvazen.

Volledig scherm Kerst bij tuincentrum AVRI in Oosteind 2017. In de wintersky. © Cobine Van Der Louw

In de traditionele hoek is dit jaar de trend om kerstboomversiering met ruitjes te nemen.

De notenkrakerpop moet je in huis halen.

Extravagante thema met veel goud en diepblauw.

Miniatuurauto met kerstboom achterin is populair.

Bij de extravagantehoek is het dit jaar in om boa's met pauwveren.