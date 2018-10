In Dongen is de ozb niet heilig

DONGEN - De huidige tarieven voor de lokale belastingen in de gemeente Dongen zijn niet op voorhand gegarandeerd. De bedoeling is dat ze in 2019 slechts meestijgen met de inflatie, maar de financiële problemen van de gemeente leiden mogelijk alsnog tot een stijging van de tarieven voor onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb).

Wethouder René Jansen (financiën) wil daar echter niet op vooruit lopen. ,,De komende zes maanden worden spannend. We gaan kijken hoe we de financiële problemen kunnen oplossen zonder het coalitieakkoord te veel geweld aan te doen”, zegt hij.

Sociale domein

De problemen zijn volgens Jansen vooral ontstaan door de kostenstijgingen in het ‘sociale domein’. ,,We hebben de eerste klap nu kunnen opvangen door onze reserve aan te spreken. Door de stijging van de kosten in de jeugdzorg zitten we met een extra tekort van 1,5 miljoen euro. Maar we hebben ook nog een reserve van bijna negen miljoen euro. Dus we kunnen deze tegenvaller opvangen. Het is alleen de vraag hoeveel nieuwe tegenvallers we op ons pad zullen tegenkomen. Als Den Haag taken blijft overhevelen naar de gemeenten kan het op den duur echt nijpend worden. Zoveel vet hebben we nu ook weer niet op de botten.”

Het coalitieakkoord is gesloten voor de periode tot en met 2022. In dat akkoord is overeengekomen dat de tarieven voor de ozb stijgen met het landelijk inflatiepercentage. De afvalstoffenheffing stijgt ten opzichte van dit jaar niet en de rioolheffing stijgt volgend jaar met 1 procent. De hondenbelasting wordt in drie afgebouwd tot nul.

Belastingcapaciteit

In algemene zin streeft de gemeente naar verlaging van de lokale belastingdruk, maar dat streven staat nu op de helling. Jansen: ,,Er is een onbenutte belastingcapaciteit van 2 procent. Als we op 100 procent gaan zitten, levert ons dat 1,6 miljoen euro op.’’

De puzzel lijkt dan snel gelegd: 1,5 miljoen tekort in het sociale domein wegstrepen tegen 1,6 miljoen extra belastingopbrengst. Maar dat is voor wethouder Jansen te kort door de bocht. ,,We kunnen ook kiezen voor bezuinigingen of het schrappen van investeringen. Dus het is niet gezegd dat de lokale belastingdruk omhoog gaat. Dat gaan we het komende half jaar bekijken.’’