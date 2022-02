In dit dorp blijft iedereen wonen waar ze zitten: ‘Niets te koop? Dat is vrij uniek’

HANK - Wie op zoek is naar een woning in Hank moet geduld hebben, want in het dorp staat amper iets te koop. Is de situatie in Hank een typisch voorbeeld van de huidige overspannen huizenmarkt of is er in het dorp iets anders aan de hand?