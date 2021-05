In deze groep zijn de leden enthousiast over de terugkeer van de wolf

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Groep Wolf met 5.499 leden.

Groep Wolf is in eerste opzet een discussiegroep, die is ontstaan uit de wens om informatie te delen over de terugkeer van de wolf in de Benelux. ‘Iedereen is welkom om onderwerpen die hiermee verband houden te bediscussiëren ongeacht welk standpunt men inneemt, zolang men open staat voor andere inzichten’, zo hebben de beheerders van de groep het doel geformuleerd.

Wildliefhebbers

Hoewel er in ons land absoluut mensen zijn die de komst van de wolf naar ons land niet toejuichen, zijn de leden van Groep Wolf wél enthousiast over de terugkeer. De groep is dan ook niet alleen een discussiegroep, maar vooral een groep voor wildliefhebbers. Maar veel leden snappen óók dat (schapen)boeren hun hart vasthouden bij nieuws over gesignaleerde wolven, zo blijkt uit de reacties onder artikelen.

In de nieuwsfeed worden de meest uiteenlopende zaken geplaatst. Soms gaat het om eigen waarnemingen, maar vaak ook worden er berichten gedeeld over waarnemingen van anderen. Ook beperkt de groep zich niet alleen tot wolven. Wanneer een monarch een wilde beer schiet, zoals recent gebeurde, dan komt een nieuwsbericht hierover ook voorbij. Het laat zich raden dat de groepsleden geen goed woord over hebben voor zo'n daad.

Spoorzoeken en fotografie

Quote In Nederland gaan we graag naar het noorden van de Veluwe. Daar is een roedel gevestigd Ramon Laferte Ramon Laferte (38) en zijn vrouw Daniëlle uit Oosterhout zijn al een jaar of vijf in de ban van het spoorzoeken (Ramon) en wildfotografie (Daniëlle). Een hobby die is ontstaan tijdens kampeervakanties in Frankrijk. Voor dag en dauw zijn ze op pad. ,,In Nederland gaan we graag naar het noorden van de Veluwe. Daar is een roedel gevestigd”, vertelt Ramon.

Tijdens deze ‘wild spot-dagen’ lopen Ramon en zijn vrouw al snel 20 tot 25 kilometer. ,,Weten dat je door een gebied loopt waar ook wolven zitten, heeft iets heel bijzonders.” En als zij een dag geen wolf of wolvensporen vinden, dan is dat zeker geen verloren dag. Want ook van het vinden van reeën, zwijnen of ander wild gaat hun hart sneller kloppen.

