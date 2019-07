In Brabant temperatuur ver boven de 30: Gilze-Rijen en Eindhoven richting 34 graden

‘Rijen Ontspoort is voorbarig met kritiek op tunnel’

9:00 RIJEN - Wethouder Sandra Diepstraten vindt dat Rijen Ontspoort voorbarig is met de kritiek die zij zaterdag in BN DeStem uitte op de auto-te-gast tunnel in Rijen. ,,We hebben diverse keren met onder meer deze mensen gesproken en zij weten ook dat we midden in het verkeerskundig onderzoek zitten. In september weten we meer.”