In blijde verwachting van het eerste zeearendsei

Het is een bijzondere week! Gaat het er nu echt van komen? Lukt het deze keer wel? Nee ik bedoel niet de verkiezingen. En ook niet of partijen het grootst worden die klimaatverandering, het stikstofprobleem, achteruit hollende biodiversiteit, verdroging en veiligheid in het buitengebied serieus nemen. Nee ik bedoelde eigenlijk of de zeearend van de week z'n eerste ei zal leggen! Dat zou toch geweldig zijn?



Met zijn twee en een halve meter spanwijdte, enorme klauwen en machtige hamersnavel is hij de grootste roofvogel van ons continent en wat mij betreft indrukwekkender dan welk beest dan ook in ons wilde westen.