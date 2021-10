Improvisatie en Luciferdoosje prikkelen de fantasie bij Cultuurnacht Oosterhout

Wordt ‘criminele’ jachthaven ooit nog verkocht? Het blijft lang stil rond Hermenzeil

RAAMSDONK - Er is nog steeds geen witte rook betreft een nieuwe invulling van jachthaven Hermenzeil. In vier jaar tijd ging een kleine 4 miljoen euro overheidsgeld naar het Raamsdonkse park. EuroParcs bleek ruim een jaar geleden de uitverkoren kandidaat-koper, maar helemaal beklonken is het nog niet.

27 oktober