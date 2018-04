Illegale tabaksfabriek opgerold in Dongen

DONGEN - Vijf mannen van Poolse komaf zijn maandagochtend op heterdaad betrapt bij de productie van illegale tabak in een loods in Dongen. Het tabaksfabriekje was gevestigd aan de Runstraat, op bedrijventerrein Tichelrijt.

Een onooglijke ruimte binnen in de oude loods. Een weeïge tabakslucht komt je tegemoet. Bakken en dozen vol met grove en inmiddels versneden tabak dat ook verspreid over de vloer ligt. Een snijmachine staat nog aan. Hier zijn maandag aan het einde van de ochtend vijf mannen aangehouden. Het fabriekje werd bij toeval ontdekt na een melding over rookontwikkeling. Politie trok massaal naar de loods toen duidelijk was dat er meer aan de hand was dan slechts wat overmatige rook.

De douane onderzoekt de illegale tabaksproductie in Dongen, maar kon maandag nog geen details geven.

Volledig scherm Illegale tabak in een oude loods in Dongen. © Gerlach Hochstenbach In 2017 werden in Nederland zeven illegale tabaks en/of sigarettenfabrieken opgerold. Veel meer dan de jaren ervoor toen opsporingsdiensten slechts sporadisch op dit soort fabriekjes stuitten. Een bezorgde Europese Commissie constateerde eerder al een toename van de illegale tabaksproductie binnen de EU.

De FIOD herkent dat beeld. “Er doet zich inderdaad een stijging voor van de fabricage van illegale tabak. In Nederland, maar ook bijvoorbeeld in België”, zegt woordvoerder Adriaan Ros van de FIOD. Dat heeft volgens hem te maken met strengere controles op illegale sigarettenhandel aan de buitengrenzen van de EU. “Hierdoor ontstaat er een verschuiving naar landen binnen de EU."

Oirschot

Zo werd vorig jaar februari een illegale fabrieksfabriek in Oirschot opgerold. Acht verdachten uit Moldavië, Letland en Litouwen werden aangehouden. De FIOD trof in de fabriek onder meer bijna 9 miljoen sigaretten en ongeveer 20.000 kilo tabak aan. In oktober stuitte de politie een grote partij tabak in een bedrijfsgebouw aan de Centaurusweg in Tilburg. En in juni viel de FIOD een illegale sigarettenfabriek in Utrecht binnen waarbij tien Zuid-Amerikanen tegen de lamp liepen.

Criminele organisaties

Ros: "Wat we tegenwoordig ook zien is dat er steeds vaker grote criminele organisaties achter de sigarettenproductie zitten. Organisaties die beschikken of een netwerk en infrastructuur, en zich niet alleen met illegale tabaksproductie bezig houden, maar ook op andere terreinen actief zijn. Samen met politie en douane onderzoeken we die praktijken, ook in internationaal verband."

Inkomsten