Illegale sigaretten: ‘Winsten worden onderschat, er gaan echt enorme bedragen in om’

Uit een loods in Oosterhout voerde de douane vorige week zeven pallets met sigarettenpapier en verpakkingsmateriaal af. In Hattem in Oost-Nederland werden die week 2,8 miljoen sigaretten in beslag genomen. In januari had de fiscale opsporingsdienst FIOD in Dronten al een illegale tabaksfabriek ontdekt.