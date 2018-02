‘Ik zou graag meer vrouwen in de techniek zien’

MADE – Oprichtster en eigenaresse van twee technische bedrijven, genomineerd voor een award voor slim ondernemen, bestuurslid van Federatie Paneelbouw en lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Amsterstreek. Judith Vermeulen (51) uit Made over haar bedrijven Vekon, Opera en ondernemen in een mannenwereld. ‘Ze onthouden me sneller, omdat ik vaak de enige vrouw ben’

In november verkozen als een van de ambassadeurs van Brabant door Brabantse Besten en nu genomineerd voor de Smart Manufacturing Award, hoe voelt dat?

,,Fantastisch. Ik ben trots dat we deze erkenningen hebben gekregen. Deze award vam de metaalindustrie is speciaal voor middenkleinbedrijven (MKB) die ondanks dat ze niet groot zijn, wel een groot deel leveren aan de totale industrie. De metaalunie die de prijs uitreikt heeft 13.000 leden en is de grootste ondernemersorganisatie voor MKB tot 100 medewerkers. Dat wij voor West-Brabant er boven uitspringen is al een mooie waardering. Dat we door zijn naar de landelijke finale geeft een enorme boost.”

Vekon bestaat 1 april 25 jaar. Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor dit bedrijf?

,,Het is echt een passende datum, want het was een vrij impulsieve actie om dit bedrijf op te starten. Ik had een baan in een technisch bedrijf op de export binnendienst en mijn vader was directeur van een installatiebedrijf. Hij merkte dat veel bedrijven delen van hun prodcutie wilden uitbesteden. Een klant wilde dat gaan doen met de kabelassemblage voor hun soldeermachines. Dus vroeg mijn vader mij toen: ‘goh zullen we dit samen gaan doen?’”

En jij vond dit direct een goed idee?

,,Eigenlijk wel. Ik had al affiniteit met techniek en ik zag het ondernemerschap wel zitten. Het ging na ons eerste gesprek dan ook snel. We hadden geen bedrijfsplan, geen ruimte en geen personeel. Maar wel een order en eigen investeringskapitaal. Vier maanden later zijn we op een maandagochtend gewoon begonnen. De naam Vekon was in no time bedacht. ‘Ve’ van Vermeulen en ‘kon’ staat voor constructie. Vecon met een c bestond al, dus hebben we ter plekke nog gewijzigd in een k.”

Samenwerken met je vader ging dat goed?

,,Perfect zelfs. Hij heeft zijn competenties en ik de mijne. Mijn moeder vond het soms wel eens lastig als we aan tafel praatte over het werk, maar verder zijn er nooit issues geweest. Toen hij met pensioen ging in 2001 heb ik doelbewust weer een compagnon gezocht. Nick Simonis uit Made had interesse. Samenwerken ging vanaf dag een goed, dus is hij gebleven.”

Wat doen jullie nou eigenlijk?

,,We zijn ooit begonnen met kabelassemblage. Tegenwoordig ontwerpen (Opera) en produceren (Vekon) we besturingssystemen voor apparaten- en machinebouwers. Neem bijvoorbeeld de nieuwe beveligingswand bij de Eiffeltoren. De draaideuren hierin worden aangestuurd een systeem dat hier gemaakt is. Momenteel wordt hier een groot besturingssysteem gemaakt voor een machine waarin straks metaal wordt bewerkt.”

Is het een mannenwereld?

,,Vrouwen zijn zeldzaam in de techniek. Hier heb ik slechts één vrouw in de techniek (de rest is administratief) en tweeentwintig mannen. En toch is veel van het werk dat we hier doen uitermate geschikt voor vrouwen. Het is schoon werk en fysiek niet heel zwaar. Daarnaast is een fijne moteriek wel een voordeel bij het aansluiten van bedrading. Jammer dat nauwelijks meisjes op het VMBO kiezen voor techniek.”

Is dat wel je doel, meer vrouwen?

,,Ik zou graag meer vrouwen zien in de techniek. Maar krampachtig vasthouden aan quota geloof ik niet in. Ze moeten wel geschikt zijn en niet aangenomen worden omdat ze vrouw zijn. Ik zit mede hierom in de werkgroep ‘instroom’ van de Fedet. We ontwikkelen onder meer gezamenlijk activiteiten om meer studenten de keuze voor techniek te laten maken. Het techniekpact (2015) is succesvol, maar gericht op hbo- en wo-niveau, terwijl er ook zoveel technische mensen nodig zijn op mbo-niveau.”

Zelf weleens problemen als vrouw in deze wereld?

,,In het begin wel. Maar dat had ook met mijn leeftijd te maken. Als 26-jarige had ik nog weinig verstand van techniek. Stond ik daar met mijn blonde vlecht op de productievloer met de vraag of ik even mee mocht kijken. Tegenwoordig zie ik het als een voordeel. Meestal ben ik de enige vrouw tijdens netwerkborrels en bijeenkomsten. Hierdoor wordt je makkelijk onthouden. Natuurlijk heb ik ook wel eens te maken met vooroordelen. Laatst had ik een klant aan de lijn gehad en die belde terug naar mijn compagnon. In dat gesprek zei hij dat de secetaresse had aangegeven dat het goed ozu komen. Daar kan ik alleen maar om lachen.”

Waarom vorig jaar nog een bedrijf opgericht?

,,Het was een logische vervolgstap. Hier in Made maken we de besturingssystemen. In Moerdijk zitten nu de engineers. Zij houden zich puur bezig met het ontwerpen ervan. Hierdoor halen we meer specialisme in huis. De naam Opera is iets waar we wel lang over nagedacht hebben. Het betekent besturen.

Hoe hou je dit allemaal vol?

,,Kwestie van goed plannen. Maar ik voel het niet als werk. Ondernemer ben je 24/7. Ik sta altijd aan en zie overal wel iets in. Soms wordt ik door mijn man even aan mijn jasje teruggetrokken. Dat is ook wel goed. Verder zorg ik ervoor dat ik voldoende ontspanning pak. Dit vind ik in fitness en golf. De bestuursfuncties vind ik gewoon erg leuk om te doen. Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, zie ik mezelf nog actiever worden hierin. Ook lijkt het me leuk om mensen te assisteren bij het opstarten van een eigen onderneming.”

Tips voor startende ondernemers?

,,Zorg dat je een goede bedrijfskundige basis hebt. Het ondernemerschap is alleen maar complexer geworden. Zo impulsief als dat wij gestart zijn, daar kom je nu niet meer mee weg. Volg eerst een goeie opleiding, zodat je altijd iets hebt om op terug te vallen. Zorg er verder voor dat je iets gaat doen waar je echt gepassioneert in bent. Anders hou je het niet vol.”