‘Ik wens dat Wagenberg op de kaart komt te staan, letterlijk’

jong in...WAGENBERG - Xander Wassenaar (17) heeft er veel voor over om zijn droom te bereiken: naam maken als violist. Sinds zijn elfde reist hij zes dagen per week vanaf Wagenberg naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij houdt van de stad, maar ook zijn eigen dorp heeft zo z'n charme. "Vorig jaar mocht ik optreden in de Gummaruskerk tijdens de Nacht van Wagenberg. Dat vond ik super."

Je hebt nu zomervakantie én er is een hittegolf. Wat vind je ervan dat het zo warm is?

"Verschrikkelijk, het is veel te heet. Je loopt alleen maar te zweten en er komen allemaal insecten om je te plagen. Ik ben niet zo heel erg bezig met de opwarming van de aarde, maar het is wel de ergste hittegolf sinds lange tijd. Dat is niet goed. Vorig jaar oktober was het ook nog zo warm."

Je gaat straks weer naar school in Den Haag. Hoe groot is het verschil tussen daar en Wagenberg?

"Groot. Den Haag is een drukke stad. Over een jaar verhuist het conservatorium naar het Spui, dus dan zit ik helemaal midden in het centrum. Wagenberg is stil; voor mij is het iets té rustig. Mooi is het wel, zo ga ik regelmatig op en neer naar de put, een meertje hier in de buurt."

Wat mist Wagenberg?

"Ik denk dat het juist goed is dat Wagenberg dat dorpse karakter behoudt. Je moet hier geen Albert Heijn neerzetten, bijvoorbeeld. Dat past niet bij het dorp. Juist dat hier nog kleinere winkeltjes zitten, vind ik iets moois. Er zijn ook leuke evenementen, zoals de Nacht van Wagenberg in de Gummaruskerk. Daar heb ik vorig jaar mogen optreden met een orkest, dat vond ik super."

Speel je al lang viool?

"Op mijn vierde ben ik begonnen met lessen op de Nieuwe Veste in Breda. Daar hoorde ik dat ik er aanleg voor had en ik vind het heel erg leuk om te doen, dus ben ik ervoor gegaan. Sinds groep 8 volg ik onderwijs op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag."

Vind je dat reizen niet vervelend? Vooral nu dat met een mondkapje op moet?

"Het valt mee hoor, maar in de zomer vind ik het wel lastiger; ik hou er juist van dat het langer donker is in de winter. Van deur tot deur ben ik twee uur onderweg. Reizen met een mondkapje doe ik met liefde hoor, maar het is wel irritant dat mijn bril dan aanslaat."

Wat vind je ervan dat er nu vooral naar jongeren wordt gewezen voor de verspreiding van het coronavirus?

"Het is wel terecht, denk ik. Ik hou me netjes aan de regels in de trein, maar met mijn vrienden hou ik me niet aan de anderhalve meter. We zijn minder voorzichtig dan in het begin. Dat komt denk ik ook omdat veel leeftijdsgenoten denken dat het ergste wel voorbij is, want je hoort er minder over in het nieuws."

Heb je veel vrienden in Wagenberg?

"Sinds ik in Den Haag naar school ga, is dat langzaam weggevaagd. Het was hier vroeger leuk hoor, maar zo gaat het nou eenmaal. Ik heb nu vrienden die gelijke interesses hebben."

Hoe zijn de mensen in Wagenberg?

"Iedereen kent elkaar en is in voor een praatje. Als je bij de bakker komt, hoor je altijd wel gesprekjes tussen mensen. Ondanks dat ik er zelf niet helemaal zo inzit, denk ik wel dat het een hecht dorp is."

Wat wens je voor Wagenberg?

"Dat het op de kaart komt te staan! Letterlijk, want ik moest het laatst aan iemand laten zien en toen kon ik het niet vinden. Sowieso mag het wel wat meer aandacht krijgen, het valt een beetje weg tussen omliggende plaatsen, terwijl het echt wel een mooi dorpje is."

Ligt jouw toekomst in Wagenberg?

"Voorlopig niet, want ik wil mijn horizon eerst verbreden. Ik ben op dit moment druk bezig met het voorbereiden van mijn auditie om naar het HBO op het Conservatorium in Den Haag te kunnen. Als dat lukt, wil ik samen met twee vrienden in Voorburg gaan wonen. Ik heb dan wel wat minder ruimte dan hier, maar dat heb ik er zeker voor over. Bovendien vind ik het heel belangrijk om op mezelf te gaan: je leert met geld omgaan en voor jezelf zorgen."

Wat zijn je dromen?

"Ik wil graag naam voor mezelf maken. Veel muzikanten hebben een eigen stijl, een manier van spelen. Die wil ik graag ontwikkelen en daar dan bekend om staan in de muzikantenwereld."

Xander Wassenaar (17) Woont met: moeder Go

Huisdieren: katten Tijgertje en Sjakie

Bijbaan: callcentermedewerker

School: 5 havo aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag

Hobby’s: vioolspelen en Krav Maga (vechtsport)

Verliefd: nee