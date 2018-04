's GRAVENMOER - Hij heeft zijn bestelbus weer terug, maar dat kostte hem flink wat geld. Eigenaar Poulo van Ham van het gelijknamige transportbedrijf in ’s Gravenmoer is er nog boos over. Van Ham heeft de boete betaald voor een oproepkracht die tegen de lamp liep nadat hij was aangehouden en de auto moest inleveren. ‘Ik ben het incassobureau van de overheid.’

Quote Hoe kan ik nou als werkgever verantwoor­de­lijk worden gehouden voor iets wat ik niet kan checken? Poulo van Ham



Van Ham voelt zich slachtoffer van de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet Mulder). Die wet voorziet in de mogelijkheid om bij niet betaalde boetes het voertuig waarin iemand rijdt ‘buiten gebruik te stellen’. Het maakt daarbij niet uit of de auto waarin betrokkene wordt aangetroffen van hem is of van iemand anders.

Lees ook Over A58 slingeren met telefoon in de hand: dat had deze Oosterhouter beter niet kunnen doen Lees meer

Celstraf

Dit overkwam Van Ham: een 25-jarige Oosterhoutse oproepkracht werkt nog maar pas voor zijn bedrijf dat vooral koeriersdiensten verleent. Vrijdag 6 april rijdt hij in een bestelbus van Van Ham - een Mercedes Sprinter - over de A58 als de politie hem aan de kant zet omdat hij met zijn mobiele telefoon bezig is en over de weg slingert. Wat blijkt: de Oosterhouter heeft nog een celstraf van 56 dagen openstaan. Ook moet hij nog een boete van 1.200 euro betalen. Maar dat kan hij niet en daarom wordt de bestelbus in beslag genomen. De man gaat de cel in.

Hij heeft nog wel zijn baas kunnen bellen aan wie hij vertelt wat er is gebeurd. Van Ham: “Maar ik was dus mijn busje kwijt. Het was een van zijn eerste ritten, hij had inmiddels een paar honderd pakketjes in het busje en was op weg naar het depot om die te lossen.”

Woedend

’s Avonds kan de zoon van Van Ham de pakketjes ophalen, maar het bestelbusje krijgt hij niet zomaar mee. “Afgelopen maandag heb ik het busje opgehaald, maar pas nadat ik de boete van 1.200 euro had betaald plus daarbij bijna 400 euro voor sleep- en stallingskosten.”

Woedend is Van Ham over de hele gang van zaken. “Dit is te gek voor woorden. Wat is dit voor land waar je als werkgever gestraft wordt voor iets waar je niets, maar dan ook helemaal niets aan kan doen? Ik kan het werkelijk niet begrijpen.”

Frustratie



Een woordvoerder van de politie stelt vast dat de agenten juridisch juist gehandeld hebben. "Maar we snappen heel goed de frustratie van de eigenaar van het busje omdat hij er niets aan kan doen dat zijn chauffeur nog een boete had openstaan. De wet maakt dat onderscheid ook niet. Die zegt, de auto mag 'buiten gebruik' worden gesteld. Ook al is de persoon die erin rijdt niet de eigenaar."

Wat in deze kwestie meespeelt, zegt de politiewoordvoerder, is dat de Oosterhouter meteen vast is gezet. "Hij was dus ook niet in de gelegenheid om geld voor het betalen van de boete eventueel bij elkaar te sprokkelen."

Pressiemiddel

De zogeheten buitengebruikstelling van de auto is geen inbeslagname. Ze is bedoeld als pressiemiddel om ervoor te zorgen dat iemand een achterstallige boete betaalt. Ze duurt in principe 28 dagen. Gaat het om de auto van iemand die nog een boete heeft open staan, dan krijgt hij hem pas terug als hij heeft betaald. Gaat het om een uitgeleende auto, dan kan de eigenaar deze na vier weken terugkrijgen als hij sleep- en stallingskosten heeft betaald.

Het Centraal Justitieel Incassobureau kon gisteren geen cijfers van het aantal buitengebruikstellingen over het afgelopen jaar geven. Uit eerdere overzichten blijkt dat het om rond de 9.000 voertuigen per jaar gaat.

Omzet

Terug naar 's Gravenmoer, Van Ham heeft dus ook de boete betaald: “Ik moest wel betalen omdat ik de bestelauto gewoon meteen nodig heb. Zonder dat busje mis ik elke dag 300 tot 400 euro aan omzet.”

”Hoe kon ik in hemelsnaam weten dat de oproepkracht nog boetes had openstaan?, vraagt Van Ham zich af. “Dat kon ik niet weten. Dan kun je natuurlijk het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB, red.) bellen, maar daar zullen ze zeggen dat ze daar in verband met de wet op de privacy niets over mogen zeggen. Hoe kan ik nou als werkgever verantwoordelijk worden gehouden voor iets wat ik niet eens kan checken? Ik voel me op deze manier het incassobureau van de overheid.”

Verdere stappen