‘Ik ben nog lang niet klaar met Oosterhout’

Stalen zonnebloe­men vormen kunstwerk in Raamsdonk

8:01 RAAMSDONK - De ijzeren zonnebloemen, je ziet ze overal de kop opsteken, in Geertruidenberg, in Raamsdonksveer. Klein, groot, maar zoveel als er bij elkaar staan in tuin van de pastorie in Raamsdonk? En zo hoog? ,,We hebben er één groot kunstwerk van gemaakt", vertelt een trotse Jan van Vessem van de afdeling Dongemond van de Zonnebloem.