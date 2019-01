IJzige spanning rond de schaatsbaan in Oosterhout: ‘We gaan het zien’

,,Of het gaat lukken weten we niet. De vooruitzichten voor het weekeinde zijn niet goed, maar we proberen het toch”, zegt ijsmeester Jos Pompe. De vijf vrijwilligers pompen het koude water uit de sloot en laten dat over het ijs lopen. ,,Hopelijk groeit het ijs deze week tot zeven centimeter. We gaan het zien.”