IJsmarkt keert terug op de Markt

OOSTERHOUT - De IJsmarkt keert in december dit jaar weer terug op de Markt van Oosterhout. Dat zegt Chrétien Brandt, voorzitter van de stichting IJsmarkt, na vragen van BN DeStem. Brandt: ,,We zijn er volop mee bezig. Vorig jaar was de schaatsbaan op de Markt een avontuur, maar nu weten we wat we kunnen verwachten. Het is onze bedoeling om het dit jaar nog beter te doen."

Volledig scherm IJsbaan Oosterhout. © Marcel van Dorst

Quote 20.000 euro is een mooi resultaat" Voorzitter Chrétien Brandt van stichting IJsmarkt De IJsmarkt trok vorig jaar ongeveer 15.000 bezoekers. De stichting wist voldoende geld binnen te halen om de kosten, 150.000 euro, te dekken. Bij de eindafrekening bleek dat er een winst van 20.000 euro was gemaakt. Brandt: ,,Een mooi resultaat. We denken dat we deze keer meer sponsors binnenhalen, omdat het concept zich bewezen heeft."

De gemeente legt dit jaar 30.000 euro bij zo werd al bekend uit de Perspectiefnota. Vorig jaar was dat nog 50.000 euro, maar vanwege de winst van 20.000 hoeft de gemeente nu nog maar 30.000 euro bij te leggen. Brandt: ,,Uiteindelijk moeten we zonder subsidie draaien. Dat is het streven."

Verbeteringen

Een van de verbeteringen in de editie van 2017-2018 is dat de tent overzichtelijker wordt neergezet. ,,Als je uit de winkelstraten komt, kun je beter naar binnen kijken. De tent krijgt rondom een glazen wand. We maken de tent breder, zodat opa's en oma's en ouders ook langs de zijkant de kinderen kunnen aanmoedigen. Verder was het toilet vorig jaar buiten niet handig. We maken nu een opening in de tent, zodat je vanuit de tent direct de toiletwagen in kan. Dat is praktischer."

Schooljeugd

De schaatsbaan wordt vrijdag 15 december geopend en is open tot en met 7 januari. Brandt: ,,In de week vooraf, vanaf maandag 11 december, kan de schooljeugd terecht op de ijsbaan. Het wordt weer druk verwachten wij, dus alle vrijwilligers die willen helpen, zijn van harte welkom."

Schaatsbaan Dorst