IJsclubs houden de moed erin: ‘Je hoopt dat je moet krabben’

Op natuurijsbaan De Elskens in Oosterhout gebeurt op dit moment niets. ,,We beginnen pas met de voorbereidingen als er een vorstperiode aankomt. Dan trekken we het draaiboek uit de kast en beginnen met het onderspuiten van het veld", zegt secretaris Gerard Kroon.



,,Dat is de eerste stap. Er wordt dan een waterlaag van 20 tot 30 centimeter opgespoten. Maar daar is voorlopig geen sprake van. We houden goede moed, maar het ziet er niet uit dat het nog echt koud wordt. Toch weet je het niet. In 2018 begon het in maart ineens stevig te vriezen en konden we drie dagen schaatsen.”