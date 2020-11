IJsboerderij wordt streekwinkel, want: ‘Ik wil mijn personeel behouden’

Voedsel­bank als sociale ontmoe­tings­plaats: ‘Korte momentjes, maar vaak zo belangrijk’

9 november Ook de voedselbanken in de regio Breda en Oosterhout treffen bij het uitdelen van hun pakketten de nodige coronamaatregelen. Het is belangrijk om mensen te kunnen blijven voorzien van voedsel, maar het is wel een stuk minder gezellig.