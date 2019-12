IJsbaan en roetsjbaan doen het heel goed in Dongen

Kerstspecial Voor Puck blijft Maarten van der Weijden altijd een held: ‘Mede dankzij hem is ze beter’

25 december OOSTERHOUT - De familie Boekholt uit Oosterhout staat er een stuk beter voor dan begin dit jaar. Want de 6-jarige Puck die zo ziek was, is nu beter. Haar broertjes zwommen deze zomer mee met Maarten van der Weijden. ,,Het was spannend, maar we genoten.’’