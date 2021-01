Iedereen wil een mooi tuintje, maar hoveniers hebben geen tijd: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’

Update + Video Onrust en vernielin­gen in Oosterhout en Breda: noodbevel uitgeroe­pen in Tuinzigt, in ieder geval één aanhouding

7:27 Ook in Breda en Oosterhout was het deze zondagavond raak: groepen mensen kwamen bij elkaar en pleegden vernielingen. De politie en ME grepen in, in Breda werd rond middernacht een noodbevel afgegeven. In ieder geval één persoon is aangehouden.