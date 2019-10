Iedereen is welkom in De Huiskamer in Lage Zwaluwe: ‘Een mens moet niet alleen zijn’

Mogelijk vertraging bij bouwplan­nen Santrijn, Zwaaikom en Everden­berg-Oost

7:00 OOSTERHOUT - De bouw van woningen in het Santrijngebied en in de Zwaaikom en de aanleg van bedrijventerrein Everdenberg-Oost kunnen vertraging oplopen door onduidelijkheid over de stikstofregels. Dat meldt het college van B en W in de Begroting voor 2020. Wat de gevolgen van de stikstofuitspraak zijn voor andere bouwplannen, maakt het college begin november bekend.