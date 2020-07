Iedere treinreiziger herkent het stationsgebouw van Rijen, maar nu even niet

Ruzie à la Rijdende Rechter in Rijen: mag de buurman het pad gebruiken?

18:05 RIJEN - Buren aan de Julianastraat in Rijen vechten al geruime tijd een ruzie ‘a la De Rijdende Rechter’ uit over het recht van uitweg dat de ene (X) heeft over het perceel van de ander (Y). Sinds een jaar of drie zijn de verhoudingen verslechterd en onlangs werden de sloten van de toegangspoort vervangen.