Iedere keer een topspreker bij Spraakvermaak in Terheijden. Hoe doen ze het toch?

We praten met presentator Dik van Beest uit Hooge Zwaluwe. Zijn taak is elke keer weer alles eruit te halen wat erin zit. ‘Ik lees veel over mijn gasten, want je wilt toch een ander verhaal dan standaard’



Ruim vijf maanden voor aanvang van de 75e aflevering van talkshow Spraakvermaak waren de seizoenskaarten uitverkocht. ,,Toen we twaalf jaar geleden begonnen, waren we even bang dat er nog geen veertig mensen zouden komen. Gelijk na de eerste aflevering sloeg dat om in vrees dat het aantal toeschouwers niet in de zaal zou kunnen bij de volgende show. Dit gevoel is nooit weggegaan, want iedere maand is het weer passen en meten”, vertelt presentator Dik van Beest.