Idee: Ponton als drijvend hart van Geertruidenberg

Flinke afname overlast jeugd in Gilze en Rijen

9:41 GILZE EN RIJEN - De overlastmeldingen van hangjongeren in de gemeente Gilze en Rijen is in 2018 fors teruggelopen ten opzichte van 2017. De extra aandacht van politie, boa, gemeente en jeugdwerk voor deze hinder heeft gewerkt. Het aantal klachten is verminderd van 132 naar 85, aldus B en W in een memo aan de raad.