Iconische outfit uit Barbie-film fonkelt ook in Oosterhouts Speelgoedmuseum

OOSTERHOUT - Superster Barbie schittert met haar iconische outfit ‘Enchanted Evening’ uit 1962 niet alleen in de bioscoop, maar ook in Oosterhout. Ze is onderdeel van de speciale collectie van het Speelgoedmuseum, samengesteld door Barbie-expert Paul Bouman.