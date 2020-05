Huurschuld of onbetaalde drankrekening, Inbev bijt in het stof: café Stammineeke mag openblijven

Schietinci­dent met gewonde in Rijen heeft in wijk veel onrust veroor­zaakt, burgemees­ter ‘erg geschrok­ken’

17:00 GILZE EN RIJEN - Het schietincident afgelopen weekend in Rijen heeft veel losgemaakt in de buurt. Ook burgemeester Derk Alssema is er ‘erg van geschrokken’. In een persoonlijke brief, waarin hij hulp aanbiedt, steekt hij buurtgenoten een hart onder de riem.