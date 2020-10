Huurders balen dat Thuisvester flats wil verkopen: ‘We willen hier tot ons einde blijven’

'Murphy's law is van toepassing op CC de Boodschap’

16 oktober RIJEN - De bezorgdheid over de opnieuw uitgestelde verbouwing van Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen is groot onder de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Sommige partijen vrezen dat er niets overblijft van het oorspronkelijk plan nu blijkt dat dat te duur is.