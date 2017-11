Huub van Dijk is koning in het land der bieren

MADE - Van Groningen tot Utrecht, van café de Beurs in Oosterhout tot restaurant de Zwaan in Etten-Leur, van Mechelen tot een café in Sint Pauwels; overal in Nederland en België schenken ze de Wittekop, het bier van Madenaar Huub van Dijk. Nadat in september zijn frisfruitige 6,5 procent tot Lekkerste Bier van Brabant werd gekozen is daar een nieuwe bekroning op gevolgd: een gouden medaille op The Brussels Beer Challenge.

De hoofdprijs in de categorie saison bier, seizoensbier met een hoge gisting, in het land waar ze weten hoe bier moet smaken. Traditioneel gebrouwen. De nieuwste onderscheiding maakt de Madenaar met zijn Wittekop in twee jaar tijd tot koning in het land der bieren.

Feestvieren doet hij nu even niet. Huub van Dijk heeft een rotjaar achter de rug. Je hoort het aan zijn stem, waarvan de banden door chemo en bestraling zijn afgesleten. Ook deze dag wacht hem een spannende uitslag. Het interview is een welkome afleiding.

Zytholoog

De Madenaar geeft een rondleiding door zijn woning aan de Marktstraat. Laat de neon-reclames van bieren zien, die hij spaart. De blikken reclameborden, de ontelbare koelkasten die volgestouwd zijn met bier. Van Dijk (62) is een liefhebber, zoveel is zeker.

De kenner en proever van bier is een laatbloeier. Na een afgebroken studie kunstgeschiedenis, dito rechten en sociale academie bracht het jaar 2011 hem pas op zijn plek: zijn benoeming tot zytholoog, oftewel biersommelier. Het resultaat van enkele jaren avondstudie in het Belgische Hasselt, waarna een door de Belgische Brouwers ( CBB ) en het Hoger Instituut voor Bier en Gastronomie erkend diploma werd afgegeven.Daarna cursussen, waaronder Artisanaal Brouwen en het in de markt zetten van bieren.

Gerechten

Wat een vinoloog is voor wijn is Van Dijk voor bieren. Hij verstaat de kunst om bij een diner bij ieder gerecht het juiste en smakelijkste bier te adviseren. Die gerechten verzint hij niet zelf maar zoekt ze op. Zoals Chili Con Ranja met een Saison Dupont -biertje of een brownie met stout en yoghurtijs, gedronken met een Buffalo Belgian Stout. Wanneer hij daarover vertelt loopt het water je in de mond. Zoals hij ook zijn Wittekop omschrijft als 'een mooi compromis van hoppigheid, fruitigheid en kruidigheid'.

Hype

De Wittekop van zijn brouwerij Belgica wordt geproduceerd in Kasteelbrouwerij de Dool in het Belgische plaatsje Helchteren. ,,Ik brouw op z'n Belgisch omdat ze daar weten hoe bier gebrouwen moet worden. De Belgen zorgen voor een constante kwaliteit. In Nederland is het bierbrouwen een hype. Iedereen denkt dat ie z'n eigen bier kan brouwen. Er zijn wel 500 brouwerijen. Ik voorspel dat er over twee drie jaar nog maar zo'n 200 van over zijn. Er zijn ook te veel soorten bier. Je moet bier eerst in de markt zetten, wil je met andere soorten komen. Ik ben mijn Wittekop ook nog steeds aan het finetunen."

Brouwerij de Dool wordt geleid door Mieke Desplenter, telg uit een beroemd brouwersgeslacht. Zij behoort tot de vriendenkring van Van Dijk, nadat hij twintig jaar geleden, na een proeverij in Maastricht, met zijn vrouw Jolanda haar brouwerij bezocht. Van Dijk heeft iets met vrouwelijke brouwers. Hij volgde cursussen van de Vlaamse brouwmeesteres Hildegard van Ostaden, bekend van de Urthel-bieren.

Oertripel

Zij is het ook die van advies gaat dienen bij de volgende uitdaging die hem te wachten staat: ,,Het goud geeft mij de stimulans om door te gaan. Ik wil nog twee bieren gaan maken. Ik denk aan een echte oertripel, met een smaak die terug voert naar de jaren '30 toen de Westmalle werd geïntroduceerd. En ik wil een bier van 14 procent maken waar er nog geen van is. Een cinqdrupel. Daarbij is het de kunst om met zo weinig mogelijk ingrediënten tot een zo smaakvol mogelijk bier te komen. Een zwaar biertje ja, een degustatiebier. Een winterbier voor thuis bij de kachel. "