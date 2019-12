Huub Hangop fouilleert voor zijn nieuwste videoclip: ‘Je komt er niet zomaar in’

Een aftandse caravan staat midden in een weiland, achter de Bergenstraat in Raamsdonk. Een grote wolk rook ontsnapt uit de moeilijk sluitende deur als cameraman Dré Delheij uit Wagenberg roept: ,,Camera loopt, en actie!”. Hij vindt het prachtig. “Wat een heerlijke chaotische bende weer”, lacht Dré, die al vaker een clip met Huub Hangop maakte.

Ondertussen probeert Maurice Huismans de regie te houden over de tientallen carnavalsvierders én Huub zelf. Huismans dirigeert de polonaise en adviseert wanneer de rookmachine weer geactiveerd moet worden. ,,Ik draai zelf in het après-ski-circuit en help een aantal artiesten aan nieuwe nummers. Dit nummer schreef Huub zelf, maar dan neem ik bijvoorbeeld weer de productie ervan voor mijn rekening. Dat doe ik ook voor de Snollebollekes”, vertelt Huismans gehuld in een jaren ’70-bontjasje tijdens de erg gewaardeerde koffiepauze. De wind waait namelijk waterkoud vanuit Oosterhout rechtstreeks over de velden richting het opnameterrein, het winters zonnetje maakt het nog een klein beetje aangenamer.

Grote plaksnor

Huub Hangop probeert - zonder zijn grote plaksnor te bevuilen - een paar slokken koffie naar binnen te werken. Met een servetje onder zijn neus zet hij het kartonnen bekertje met vloeibare warmte voorzichtig aan zijn mond. Net ervoor vertelde hij: ,,Ik werk veel samen met Bas van Festiwheels en hij had natuurlijk wel even zo’n leuke caravan te leen. En het liedje is zo simpel, daar moet je niet te lang over nadenken. Een caravan kom je niet zomaar in.”

,,Ho, ho, ho, je komt er zomaar niet in, ik ben van de beveiliging…”, playbackt Hangop tientallen keren voor de deur van het caravannetje. Als beveiliger houdt hij alle verklede feestvierders tegen en volgt er een grondige fouillering. Bij piloot Menno Kop uit Prinsenbeek haalt Hangop een fles smeerolie onder zijn jas vandaan.

Bikse Bella's

Dorpsgenoot en als jager geklede Frank Besems moet zijn keukenmixer inleveren. ,,We zijn met een clubje vaders hierheen gekomen”, vertelt Besems, terwijl zijn dochters Nina en Eva op een afstandje toekijken. ,,Onze meiden bouwen in Boemeldonck – Prinsenbeek tijdens carnaval – als de Bikse Bella’s aan een optochtwagen. Daar kennen we elkaar als vaders van.” Nina en Eva zien het acteerwerk van hun vader lachend aan. ,,We zouden graag meedoen, maar het mag pas vanaf zestien jaar. Jammer dan.”

Een dame in een duikpak en met een set flippers in haar hand komt samen met een gras rokende Bob Marley-imitator het veld oplopend. Haar zware Engelse accent verraadt dat ze niet van hier is. Sarah Tutcher is ‘van UK, maar nu from Made’ zegt ze, half Nederlands / half Engels. Haar vriend Thomas Gravesteijn valt haar bij. ,,Ze is mijn vriendin en samen zagen we Huub Hangop één keertje eerder. Het is keileuk om hier nu aan mee te doen.”