Hutten bouwen in de pauze: groen schoolplein voor de St. Jan

OOSTEIND/OOSTERHOUT - Lekker chillen in de wilgenzitjes, zandtaartjes bakken in de buitenkeuken of straks met blote voeten over het voelpad. De leerlingen van Brede dorpsschool de St. Jan spelen naar hartenlust met takken en boomstammen op hun groene schoolplein. Waarnemend burgemeester Fränzel opende woensdag een deel van de nieuwe buitenomgeving en plantte daarbij zelf ook wat violen.

De stenen tegels hebben plaats gemaakt voor gras en speelheuveltjes, in plaats van speeltoestellen zijn er boomstammen, takken en een werkbank waar fanatiek wordt getimmerd. ''Hier bouwen we hutten en dat is altijd leuk'', vertelt Flo Hooijmaijers (9) enthousiast.

Oertijd

''We doen nu alsof we in de oertijd leven, want daar hebben we in de les over geleerd. We hebben zelfs een mammoet getimmerd!'', vult haar vriendinnetje Alka van Dongen (9) aan.

''We zijn nu ruim een jaar bezig met het schoolplein, elke tweede zaterdag van de maand werken er zo'n 15 ouders hard mee'', vertelt schooldirecteur Nici Schwandt.

Wilgenzitjes

Toch is er nog genoeg te doen: ''We gaan onder andere nog wilgenzitjes maken en een buitentheater'', verklapt de directeur. ''Het groene schoolplein ligt in het verlengde van Wereldwijs Onderwijs waarbij de kinderen zelf keuzes maken en ontdekkend buiten leren en spelen'',vervolgt ze.

Katja Polko (40) is een van de ouders die hard heeft gewerkt aan het plein. ''In een andere gemeente werk ik als landschapsontwerper. Ik heb altijd al een schoolplein als dit willen realiseren. Het hoeft niet veel te kosten, juist met simpele dingen kunnen kinderen heerlijk spelen. Bovendien heb je in een dorp als dit zo een trekker geregeld, dat is heel handig'', vertelt ze.

Subsidie

Het schoolplein is tot nu toe gefinancierd door de het doorstromingsfonds van de Rabobank maar daar komt binnenkort verandering in dankzij de nieuwe regeling 'Schoolpleinen van de toekomst' vanuit de provincie. Door middel van een subsidie wil de provincie Brabantse scholen stimuleren groene pleinen te creëren die leerzaam zijn.