Hulpverleners in gevaar gebracht: dronken automobilist wordt na ongeluk al spugend ambulance uitgezet

Enorme kaalslag dreigt in evenemen­ten­land: ‘De helft verliest zijn baan door corona’

7:03 BREDA - Het faillissement van de Arjan van Dijk Groep uit Wernhout is nog maar het begin van een enorme kaalslag in de evenementensector. Liefst de helft van de werknemers in de branche zal zijn baan verliezen als gevolg van de coronacrisis. En meer dan de helft van de te verwachten omzet gaat in rook op. Dat becijfert EventPlatform, de vereniging van evenementenorganisaties in Nederland.