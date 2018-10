Hulpverlener uit Dorst een jaar na orkaan: ‘Nederland kan veel leren van Sint-Maarten’

DORST - Het negatieve beeld dat we van Sint-Maarten hebben, klopt niet weet crisiscoördinator Lianne van Driel. Tijdens haar werk op Sint-Maarten, in de nasleep van de orkaan Irma nu een jaar geleden , heeft de in Dorst woonachtige Van Driel de bevolking leren kennen als uiterst hoffelijk en veerkrachtig. ‘Ik wil ook een andere kant laten zien, want die is er.’

Rampenoefening

,,We kunnen als Nederlanders veel leren van de bewoners van Sint-Maarten”, zegt Van Driel (51). De algemeen commandant geneeskundige zorg Midden- en West-Brabant gaat in november voor de vierde keer dit jaar naar het Caraïbische eiland onder meer om rampenoefeningen te coördineren.

Sociaal

De crisiscoördinator komt al vanaf 2014 geregeld op Sint-Maarten om workshops en trainingen te geven en is daar een bekend gezicht. Van Driel: ,,Meteen na de orkaan Irma kwamen er berichten over corruptie, plunderingen en onvrede. Dat beeld overheerste in Nederland, maar dat is niet het eiland zoals ik het ken. De plaatselijke bevolking is juist heel dankbaar voor alle hulp. Mensen zijn warm en sociaal. Na de ramp waren de bewoners gestrest, omdat ze geen huizen, voedsel en water meer hadden en sommigen zijn over de schreef gegaan. Maar dat is niet de mentaliteit van de gemiddelde burger.”

Hoffelijk

,,Ik heb de bewoners leren kennen als uiterst hoffelijk en gastvrij. Als ze een keer iets meer voedsel hebben, maken ze meteen een maaltijd voor je. Als je een voet op straat zet, stoppen alle auto's om je over te laten steken. In Nederland word je bij wijze van spreken van het zebrapad afgereden. Ik moet altijd weer wennen als ik terug in Nederland ben. Dat gehaast bij het instappen van een vliegtuig, het ongeduld in het verkeer, mensen die snel boos zijn. Op Sint-Maarten is het verkeer een chaos, maar ondertussen krijgt iedereen voorrang. Ze toeteren daar niet om je op te jagen, maar om je te bedanken dat je voorrang geeft. Het is een heel prettige manier om met elkaar om te gaan.”

Vertrouwd

Volledig scherm Collage van de inzet in Sint-Maarten. © Lianne van Driel Vanaf begin dit jaar werkt Van Driel telkens enkele weken op het eiland in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Internationaal (VNGI). Van Driel: ,,Ik werd gevraagd om mee te helpen bij het hele project van wederopbouw, omdat ik een vertrouwd gezicht ben op Sint-Maarten. Na de orkaan werd er van alle kanten hulp aangeboden. Het eiland werd overspoeld door hulpverleners, allerlei instanties en bedrijven. Allemaal goedbedoeld, maar de bewoners zagen de mensen komen, hun kunstje doen en weer verdwijnen. Er zijn blijkbaar niet veel mensen en organisaties die geregeld terugkeren zoals mijn collega's en ik. Daarom heeft de VNGI mij gevraagd om de regie te voeren over rampenoefeningen en een plan van aanpak te maken voor het geval er weer een orkaan nadert.”



Volgens Van Driel is dat nodig, omdat de schrik er nog goed in zit bij de bewoners. ,,In november gaan we samen met organisaties ter plekke een grote rampenoefening houden. Mensen zijn bang voor een nieuwe natuurramp. Daarom oefenen we nu, zodat we beter voorbereid zijn.”

‘Orkaanproof’

Het eiland is nog lang niet hersteld, maar volgens Van Driel zijn de mensen geduldig. ,,Ik bemoei me niet met de politiek, maar de wederopbouw duurt erg lang. Toch mopperen de bewoners niet. Ze zijn zelf aan de slag gegaan om hun huizen te herstellen. Er wordt nog steeds getimmerd en ik zie veel blauwe zeilen op de daken, want ‘orkaanproof’ zijn die huizen niet. Maar de bewoners zelf zeggen ‘Het komt goed Lianne’. De veerkracht van de mensen is groot.”