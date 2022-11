Hulpactie ‘Het Feest van Fenne’ zoekt nieuwe locatie voor speelgoedmagazijn

100 vierkante meter én privacy

De zoektocht naar een nieuw speelgoedmagazijn verloopt vooralsnog moeizaam, want er is geen budget om een ruimte te huren. ,,We hebben zo’n honderd vierkante meter nodig", zegt Van Kuijk. ,,Daar kunnen we het speelgoed in kwijt en hebben we ook nog ruimte om het te sorteren en eventueel te repareren. Onze voorkeur gaat uit naar een plek in Raamsdonksveer, want dat ligt het meest centraal in onze gemeente.”