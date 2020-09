'Hulp nodig voor stuurloze raad Geertruidenberg. Er is nog niks gebeurd’

RAAMSDONKSVEER - De bestuurscrisis in Geertruidenberg heeft zulke zulke diepe wonden geslagen dat er behoefte is aan een extern begeleider. ,,Er zijn nog steeds geen afspraken gemaakt hoe wij gaan besturen”, zegt Thosha van der Maas van de VVD. De coalitie is uiteengevallen na het vertrek van wethouder John van Vugt. Hoe nu verder?

,,Burgemeester Witte vertrouwt er op dat wij als raad dat zelf kunnen regelen maar er is nog niks gebeurd”, stelt Van der Maas. Samen met D66 dient zij komende week opnieuw haar motie in die vraagt om hulp van een buitenstaander. ,,Onze motie is alleen maar urgenter geworden. Zeker nu we staan voor een nieuwe bezuinigingsronde van twee miljoen euro".

Zomervakantie

De motie om een onafhankelijk persoon aan te trekken, werd al kort na de crisis van 2 juli ingediend. De stemmen staakten echter bij 9/9; de raad was op een na niet compleet. In diezelfde tijd zei burgemeester Marian Witte in een interview dat ze al op zoek was naar een bestuurlijk zwaargewicht om de ruziënde gemeenteraad bij te staan.

Volledig scherm Burgemeester Marian Witte: luisteren naar wat de raad wil © Pix4Profs / Jan Stads

Een week later had Witte dat idee losgelaten; ze zei dat daar geen meerderheid voor was in de raad. Ze wilde afwachten wat de raad ging doen. De raad was aan zet.

Van der Maas: ,,Ik sta nog steeds achter ons voorstel. Inmiddels zijn er drie eenmansfracties bijgekomen. Het is de vraag hoe die individuen, die niet meer rekening hoeven te houden met het partijstandpunt, nu gaan stemmen."

Quote Als het lukt om een zakencolle­ge te vormen zonder coalitie zijn we hypermo­dern bezig Marian Witte, burgemeester

Een meerderheid voor een 'zakencollege’ lijkt er al wel te zijn. Burgemeester Witte zegt daarover: ,,Als het lukt om een zakencollege te vormen zonder coalitie zijn we hypermodern bezig. Werken met een raadsakkoord dat doen meer gemeenten in het land. Je ziet, ik blijf positief. Het betekent wel dat we werkafspraken moeten maken".

,,Hypermodern? Daar gaat het niet om", reageert Van der Maas, ,,we willen goed besturen! En een raadsakkoord, dat ligt er niet. Alleen een coalitieakkoord, maar daar hebben wij onze handtekening niet onder gezet. We kunnen alleen besturen als we met elkaar de kaders helder hebben. Dan kunnen we ook richting geven aan de 2 miljoen aan bezuiniging die op ons wacht".

Quote ,De burgemees­ter vertrouwt op de volwassen­heid van de raad, maar er is nog steeds niks gebeurd Thosha van der Maas, VVD

Ze vervolgt: ,,De burgemeester vertrouwt op de volwassenheid van de raad, maar er is nog steeds niks gebeurd. Dus is onze motie nog steeds waardevol. Dan moet iemand van buiten ons maar ondersteunen in dat proces. We moeten nu doorpakken. Anders zijn we niet op tijd klaar met die bezuinigingsronde.”