Hulp bij huishouden moet goedkoper

Beperkt aantal zorgaanbieders

Oosterhout wil voortaan contracten afsluiten met ‘een beperkt aantal zorgaanbieders'. Het college van B en W hoopt op deze manier scherpere tarieven te bedingen. Hiermee zou 100.000 euro bespaard kunnen worden. Of mensen hun eigen hulp houden, is afhankelijk van de onderhandelingen met een eventuele nieuwe zorgaanbieder. In de wet is geregeld dat een nieuwe aanbieder ‘zoveel mogelijk inspanning levert’ om bestaande situaties tussen hulp en cliënt te handhaven. ,,In bepaalde gevallen, zou een pgb een oplossing kunnen bieden, waarbij mensen zelf voor een aanbieder kiezen", aldus de gemeentewoordvoerder.

Goed schoonmaakwerk

De nieuwe inkoop is nodig vindt wethouder Clemens Piena (Wmo): ,,We hebben een opgave om inwoners op lange termijn ondersteuning te blijven bieden. We willen met een beperkt aantal zorgaanbieders per 1 januari 2020 een duurzaam partnerschap aangaan met heldere afspraken over reële tarieven. We willen dat cliënten niet alleen een huishoudelijke hulp hebben die kwalitatief goed schoonmaakwerk levert. We willen ook dat die hulpen een signalerende functie hebben en samenwerken in het netwerk van zorg en ondersteuning in de wijken, buurten en dorpen. Daarmee verbeteren we de ondersteuning in Oosterhout.”