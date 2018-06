Huizenprijzen in regio Breda blijven ook de komend jaren explosief stijgen

Jaarsma was donderdagmiddag te gast op een mini-symposium in Oosterhout over de krapte op de huizenmarkt. Volgens de cijfers die Jaarsma, sinds twee jaar landelijk NVM-voorzitter, daar liet zien, zijn er twee regio’s in Brabant waar de situatie op de woningmarkt op die in de Randstad begint te lijken waar sprake is van oververhitting.

Regio Breda en Eindhoven

In de regio Breda en Eindhoven is de vraag naar woningen zo groot en het aanbod zo klein dat de prijzen de pan uit beginnen te rijzen. In Breda werd een gemidddelde woning in een paar jaar tijd zelfs 30% duurder. Beide steden, met name Eindhoven, zijn vooral in trek bij jongeren. Tilburg en Den Bosch zijn minder gewild. Daar neemt het aanbod aan te koop staande huizen weliswaar ook af, maar langzamer en zijn de prijzen de afgelopen jaren minder hard gestegen.

Nieuw makelaarskantoor

Het mini-symposium was georganiseerd door makelaar Marco Verbrugge uit Oosterhout ter ere van de opening van zijn nieuwe vestiging. Behalve Jaarsma was ook de nieuwe wethouder voor woningbouw in Oosterhout, Marianne Witte, uitgenodigd. Het symposium werd gepresenteerd door BN DeStem-journalist Henk van Ingen.

3.000 woningen

Oosterhout gaat, zo hield Witte het publiek in het filmcafé in Oosterhout voor, de komende jaren flink bouwen om de druk op de woningmarkt te verlichten. In tien jaar tijd komen er 3.000 woningen bij, verspreid over zo’n dertig bouwlocaties. Daarbij gaat het merendeels om leegstaande plekken in de gemeente of gebouwen die gesloopt gaan worden zoals winkelcentrum Arendshof 2. Nieuwe grote wijken aan de rand van Oosterhout worden er niet meer gebouwd.

Doorstroming

Of dat genoeg is om de druk van de woningmarkt te halen in Oosterhout? Volgens Witte wel, maar Jaarsma durft daar geen ja op te zeggen. Volgens de NVM-voorzitter moet er namelijk nog iets heel anders gebeuren om de woningmarkt, ook in Oosterhout, weer vlot te trekken. Niet alleen meer woningen bouwen, maar ook zorgen voor een betere doorstroming.

Jaren zeventig woningen