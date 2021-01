Huizenbezitters in actie tegen Thuisvester: ‘Dak verhogen levert lekkages op’

Thuisvester wil in Plan Noord 67 huurwoningen in Geertruidenberg verduurzamen, onder meer door het dak te verhogen. Eigenaren van aangrenzende koopwoningen vrezen voor lekkages.

Houten kozijnen vervangen voor kunststof modellen. Spouwmuren en kruipruimte na-isoleren. Voor deze plannen van Thuisvester om dit jaar huurwoningen in dertien straten in Geertruidenberg te verduurzamen kan John Langermans alleen maar waardering opbrengen.

Bij Plan Noord wordt ook het dak betrokken. Daarover is de bewoner van de Van Merwedestraat 18 helemaal niet te spreken. ,,Ze laten dat niet vanbinnen doen, maar vanbuiten. Dat betekent dus dat het dak zo’n tien centimeter wordt opgehoogd.” Zijn huis komt er niet voor in aanmerking: het is een koopwoning. Het huis van een van zijn buren wel.

Hoogteverschil

In de toekomst voorziet het raadslid problemen. ,,Vanwege het hoogteverschil wordt er op de scheiding van het ene naar het andere dak een pijp gelegd van de nok naar de dakgoot om het hemelwater af te voeren. Gaandeweg gaat daar rommel in zitten, propt het water op. Dat zoekt een andere weg, komt onder onze dakpannen en dus op het dakbeschot terecht. Als dat beschot verzadigd raakt, krijgen we lekkages.”

Bovendien, vreest hij: ,,Op meer plekken in Nederland is dit toegepast, met een hoop gedonder toe. Wie gaat dan de schade betalen?”

Connie Tuijl, woordvoerder van Thuisvester, zegt dat de verholen goot al jaren een beproefd ontwerp is in Nederland. ,,De kans dat er blad en vuil in blijft hangen is gering, omdat het in een helling naar beneden loopt.” Over eventuele schade: daar is volgens Tuijl de komende vijf jaar Zwaluwe Bouw verantwoordelijk voor.

Langermans snapt niet dat er voor een andere optie is gekozen: van binnen isoleren. ,,Dan heb je dit probleem niet.” Volgens Tuijl geeft dat geeft veel meer overlast voor de bewoners. ,,Daarnaast zijn de dakpannen ook bijna aan het einde van de technische levensduur, dus die moesten vervangen worden. Overigens hebben sommige kopers ook geïnformeerd naar de prijzen.”

Brief

Op 25 november ontving Langermans een brief van Thuisvester waarin de plannen uiteen werden gedaan. ,,Alles was al in kannen en kruiken. Natuurlijk, we zijn geen huurders, maar als naaste buren wel degelijk belanghebbenden,” aldus Langermans.

Hij heeft eind december een aangetekende brief gestuurd om zijn bezwaren bekend te maken. Woensdag is die brief met daarin het antwoord door een projectmanager van Thuisvester persoonlijk overhandigd. Die gaat Langermans bespreken met andere huiseigenaren: imiddels heeft hij via Facebook zijn bezwaren met de buitenwereld gedeeld.

Twintig

Twintig huizenbezitters hebben zich achter hem geschaard. Zijn persoonlijke mening: ,,We moeten hier geen genoegen mee nemen. Desnoods schakelen we rechtsbijstand in.”

Ook de communicatie vanuit de gemeente krijgt een dikke onvoldoende, zegt Henk Luijbregts, bewoner aan de Polanenstraat 11: ,,In De Langstraat stond in oktober op de gemeentepagina dat officieel een vergunning was verleend voor één woning. Maar het zijn er veel meer.”

Volgens wethouder Kevin van Oort stond wel omschreven dat 67 woningen zouden worden verduurzaamd. ,,Abusievelijk is slechts één adres weergegeven. Dat is met een rectificatie hersteld. Belangstellenden kunnen opnieuw bezwaar maken tegen de vergunning als ze dat wensen.”