Huisvesting ouderen SHBO naar Thuisvester

Enthousiast publiek bij vijfde editie Meezing Plus in Waspik

5 november WASPIK - Het lustrum van Meezing Plus is zondagmiddag door ruim honderd bezoekers gevierd in Den Bolder in Waspik. Er werd geluisterd naar fraaie songs door Waspikse zangers en zangeressen. Bezoekers van woonzorgcentrum De Stroming genoten zienderogen net als een aantal Toppers van Samen Top dagbesteding die aanwezig waren.