‘Huisvesting arbeidsmigranten op Oosterhouts recreatiepark Katjeskelder onaanvaardbaar’

Beleid voor arbeidsmi­gran­ten in West Betuwe wordt vernieuwd: ‘Niet behandelen als tweede­rangs burgers’

27 mei Arbeidsmigranten die hun matras in een soort ploegendienst moeten delen of simpelweg op straat worden gezet. Het zijn situaties die kennelijk spelen in de regio, maar in West Betuwe zijn ze niet bekend.