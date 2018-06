Huisman-affaire: het uur van de waarheid is aangebroken

De raad wil de zaak tot de bodem uitzoeken, al is een aantal partijen aanvankelijk sceptisch over zo'n breed onderzoek. Uiteindelijk haken in februari alle fracties aan.



Anton van Opzeeland (PvdA) zei destijds namens alle partijen: ,,Er is in de media en op straat een beeld ontstaan dat er zaken zijn toegedekt, dat er zaken zijn verzwegen, dat iedereen in het gemeentehuis al jarenlang wist van het drankprobleem en grensoverschrijdend gedrag van Huisman. Het beeld kunnen we niet veranderen, wat niet wil zeggen dat we het hiermee eens moeten zijn. Maar we kunnen én moeten als gemeenteraad wel stappen zetten."