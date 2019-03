Huisartsen kiezen voor de kleine schaal

Maar in de ‘control room’ van de Oosterhoutse huisartsen zijn er toch drie telefonistes constant in de weer. Zij vangen als eerste de zieke klanten op. De ‘Oosterhoutse huisartsen’ is eigenlijk verkeerd gezegd. De huisartsen van de post in Oosterhout bedienen ook patiënten in de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Dongen en in de plaatsen Rijen en Molenschot. Het Oosterhoutse kerkdorp Dorst valt onder de huisartsenpost van Breda.