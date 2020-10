Huis omtoveren tot ‘Kaaiendonks Monument’ met muurschildje

Oosterhouter Ad Jespers blijft positief ,,Hoe we carnaval gaan vieren in deze onzekere tijden is nog de vraag, maar dat we carnaval gaan vieren is een feit. In welke vorm dan ook.”

Hij brengt dit jaar voor de tweede maal op rij een muurschildje uit dat je aan je huis kunt ophangen. Het ontwerp, een plaatje in de Oosterhoutse kleuren groen en rood, is in samenwerking gemaakt met Hans van Vugt. Van de drie halve maantjes, het wapen van Oosterhout, is een maantje ondersteboven gezet waardoor het een lachend gezichtje wordt.

Honderden

Jespers: ,,Inmiddels sieren honderden schildjes op Oosterhoutse gevels, maar ook buiten Oosterhout prijken ze op de muren. We hebben zoveel positieve reacties gekregen, dat we nogmaals een beperkte oplage in productie nemen.”

Via mailadres kaaiendonks.muurschildje@gmail.com kunnen mensen voor acht euro een schildje bestellen. Ook is het te koop bij de VVV aan de Torenstraat en bij de Feestwinkel in de Arendshof.

Volledig scherm Kaaindonks Muurschildje © Ad Jespers