Houtsilo in brand bij Dongen Pallets

Genomineer­den Bruidsfoto Award zijn bekend

16:18 WEST-BRABANT - De genomineerden voor de Bruidsfoto Award zijn bekend gemaakt. Sarina Dekker uit Werkendam dingt mee in de categorie ‘ceremonie’, Marloe Evers uit Zundert is genomineerd met een foto van bruidskinderen en de foto’s van Babet Trommelen uit Dongen en Patricia uit Breda zitten beide in de categorie ‘emotie’.