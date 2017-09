Houtse Yvonne (30) zoekt soulmate via tv-avontuur

Ze is woonachtig in Parijs, waar ze met haar Paris by Bike Nederlandstalige fietstours houdt, maar komt oorspronkelijk uit Den Hout. Ze gaf zich op en is met nog negen anderen geselecteerd, allemaal expats op zoek gaan naar een Nederlandse liefde.

Waarom per se een Nederlandse man?

,,Het grappige is dat ik eigenlijk op Fransen val. Sinds ik in Parijs woon, nu 6 jaar, ben ik steeds met Fransmannen geweest. Alleen liepen die relaties keer op keer stuk. Geen idee waarom. Geen goede match? Het cultuurverschil? Zo vinden ze mij vaak te direct. Dus toen begin dit jaar die oproep voor Veel liefs uit Holland voorbijkwam, dacht ik: laat ik het proberen!"

Het is wel een hele stap, op televisie op zoek naar een man.

Volledig scherm Yvonne America © Privéfoto Yvonne America ,,Dat klopt, ik heb er natuurlijk ook wel goed over nagedacht. Maar wat het is: ik was de hoop dat ik ooit nog een leuke Nederlandse man zou ontmoeten, kwijtgeraakt. Tijdens mijn bezoeken aan Nederland kom ik wel mannen tegen, alleen écht verliefd raak ik nooit. En van Tinder en relatiebureaus, daar ben ik niet zo van. In dit programma vis je in een grote vijver. Ik krijg de mogelijkheid me voor te stellen, vertellen wat ik zoek. Mannen kunnen daar gericht op reageren."

Hoe gaat het avontuur eruitzien?

,,Of ik ook echt op televisie kom, hoor ik begin oktober. Dan is bekend hoeveel mannen gereageerd hebben. Ben ik een van de zes expats die verder mogen? Dan ga ik in november naar Nederland om te speeddaten met tien kandidaten. Dát wordt wel een dingetje. Zo'n date is vaak al ongemakkelijk, maar nu heb je ook nog een camera op je gezicht! Al lijkt me wat daarna komt nog veel spannender: de logeerweek met de vier overgebleven mannen. Hier in Parijs."

Hoe reageert je omgeving op je deelname?

,,Nu in september de aftrapaflevering - met mijn oproep - op televisie is geweest, begint iedereen het steeds leuker te vinden. Mijn vader is nog wel wat sceptisch. Hij is heel beschermend. Ik begrijp dat wel, ik stel me ook kwetsbaar op. Zo heb ik geen idee welke reden mannen zich inschrijven. Zijn ze echt op zoek naar liefde of willen ze gewoon met hun gezicht op televisie? En: wat is de intentie van de programmamakers? Gaan ze voor sappige televisie met gênante scenes? Of willen ze alles mooi in beeld brengen?"

Naar wat voor man ben je eigenlijk op zoek?

,,Ik val op eigenheid. Ik zoek een man die precies weet wat hij wil, iemand waar ik op kan bouwen. Humor en positiviteit, vind ik ook belangrijk. Maar vooral ook een man waarmee ik me kan gaan settelen. Een soulmate. Ik ben een beetje klaar met onvolwassen jongens, wil nu iets serieus."

Wanneer weten we of je je soulmate hebt gevonden?