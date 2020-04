Housemuziek, schreeuwen en slaande deuren: ‘schrik van Raamsdonksveer’ mag huis worden uitgezet

Supermark­ten Raamsdonks­veer niet blij met sluiting Eerste Paasdag: ‘Je maakt het voor veel mensen lastig’

8 april RAAMSDONKSVEER - Eerste Paasdag boodschappen doen. Het kan in Oosterhout, Made en Breda. Maar niet in Raamsdonksveer. De gemeente Geertruidenberg houdt daar de supermarkten dicht. Tot onvrede van Jumbo en Albert Heijn. ,,Zeker in deze coronacrisis willen we de drukte zoveel mogelijk spreiden.”