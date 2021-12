'Hotelplannen watertoren en vestingstad bijten elkaar niet’

College Gilze en Rijen voelde zich ‘als team in de steek gelaten’ door plots vertrek wethouder Diepstra­ten

RIJEN - Ook het college van B en W was twee weken geleden totaal verrast door het vertrek van wethouder Sandra Diepstraten. Ondanks waardering voor haar inzet 'voelen we ons als team in de steek gelaten'. Dat zei burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen. Vervolgens riep hij op tot verbinding. Moties van D66 en GGR haalden het niet.

