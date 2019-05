Hotel Den Berg omgetoverd in ‘Lisetta bar’ aan vooravond revival kruipwedstrijd

Ook de horeca wil hij mee laten doen aan de nostalgische toer, met muziek uit de sixties. Nieuw in het programma: : zaterdagavond 6 juli (de avond voor de kruipwedstrijd) wordt Hotel Den Berg voor een keer weer omgetoverd in ‘’Lisetta bar‘’ en hoor je de hele avond plaatjes van Elvis, the Beatles en al die anderen.

De mooie Lisetta Krooswijk, waar iedereen een beetje verliefd op was, draaide achter in de hoek de plaatjes

De Hoogh over 1963: ,,De mooie Lisetta Krooswijk, waar iedereen een beetje verliefd op was, draaide achter in de hoek de plaatjes. Vader Martien, de eigenaar van de Lisetta bar, hield wel van bijzondere uitdagingen. Bijvoorbeeld: wie de meeste gekookte eieren op kon eten kreeg 25 gulden. In mijn herinnering heeft mijn buurman Jaap Vos deze wedstrijd gewonnen. Deze zelfde Martien is ook de grondlegger van de Bergse Kruipwedstrijd in de jaren zestig.”